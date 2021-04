Next Generation EU e linee strategiche nell'evento formativo di Europe Direct

E' in programma domani 21 aprile l'iniziativa con al centro prospettive e obiettivi alla base del più grande strumento che l’Unione Europea abbia mai messo a disposizione degli Stati membri. L’evento online è aperto a tutti

CAMPOBASSO È in programma domani 21 aprile alle ore 10,30, l’evento online “Next Generation EU: Linee strategiche per l’Italia”.

Europe Direct Molise e gli Europe Direct abruzzesi Maiella, Abruzzo Nord Ovest e Chieti propongono ai cittadini, agli amministratori locali, agli operatori pubblici e privati, alle imprese, alle associazioni un momento in/formativo su più grande strumento che l’Unione abbia mai messo a disposizione degli Stati membri: NEXT Generation Eu.

“L’evento – spiegano i promotori - sarà l’occasione per illustrare gli obiettivi, le priorità e le linee strategiche per l’Italia di questo fondamentale strumento per la ripresa dell’Europa, che consentirà di rendere il nostro Paese più equo, verde e inclusivo, con un’economia più competitiva, dinamica e innovativa”.

Se ne parlerà con Vittorio Calaprice della rappresentanza in Italia della Commissione europea e con Mauro Cappello, docente presso l’Università della Sapienza. I due esperti risponderanno ai quesiti posti dal pubblico. Saluti istituzionali a cura dei rappresentanti legali dei soggetti ospitanti dei quattro Europe Direct, tra cui il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti. Chiudono la sessione dei saluti Claudia De Stefanis della rappresentanza in Italia della Commissione europea e Lucia Pecorario dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo. Modera il giornalista Gianmarco Guazzo.

Per poter accedere ai finanziamenti previsti ogni Stato deve inviare entro il 30 aprile il proprio Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.

Il Governo ha ancora pochi giorni per chiudere l’elaborazione delle schede progettuali che compongono il Piano, per sottoporlo al Parlamento e poi inviarlo, entro il 30 aprile, alla Commissione europea. I lavori dei Ministri coinvolti, sotto l’egida del Premier Draghi, proseguono senza sosta per cogliere l’importanza senza precedenti di questa opportunità che ci aiuterà ad uscire dalla pandemia e dovrebbe assicurare una ripresa significativa della nostra economia ed il miglioramento generale del nostro sistema Paese. Abbiamo una occasione unica, che non dobbiamo sprecare.

Si può partecipare all’evento dal link: https://europedirectmajella.my.webex.com/europedirectmajella.my-it/j.php?MTID=m88cdfabf5c60bad7b1069b08cd5a5291

Password riunione: NextG