Coronavirus, 47 contagi e 4 ricoveri: tasso di positività al 4,56 per cento

I numeri del bollettino Covid aggiornato da Asrem. Oltre mille i tamponi processati. Campobasso il centro più colpito

CAMPOBASSO. Torna a salire il numero dei contagi da Coronavirus in Molise: sono 47 nelle ultime ore. Ma è proporzionale al numero dei tamponi eseguiti: ben 1.029, per un tasso di positività che si attesta 4,56%.

È quanto emerge dal bollettino aggiornato dall’Asrem, che riferisce altresì di 4 nuovi ricoveri nel reparto di Malattie infettive presso il Cardarelli di Campobasso, ma anche di 6 pazienti dimessi dalla medesima Divisione e di 52 guariti.

Non si registrano invece decessi, con il totale delle vittime ufficiali fermo a 466.

Attualmente i positivi in regione sono 594, i soggetti in isolamento 2.463. Le persone ricoverate nel nosocomio del capoluogo sono complessivamente 48, di cui 39 in Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva; nessun paziente Covid è attualmente ricoverato al San Timoteo; 2 al Gemelli Molise e 2 al Neuromed, tutti in Rianimazione.

Ecco i centri dove sono emersi i nuovi contagi: 4 Boiano, 1 Busso, 14 Campobasso, 1 Campochiaro, 3 Campodipietra, 1 Casacalenda, 1 Gambatesa, 1 Isernia, 1 Larino, 1 Matrice, 1 Montenero di Bisaccia, 1 Monteroduni, 1 Petacciato, 1 Ripalimosani, 1 Rotello, 1 San Giacomo degli Schiavoni, 1 Sepino, 5 Termoli, 4 Venafro, 3 Vinchiaturo.

