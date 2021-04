Covid, da 5 mesi senza risposte: in piazza si chiede giustizia per le vittime molisane

La protesta-veglia davanti alla sede della Procura di Campobasso, promossa dal collettivo 'Cacciamoli'. Presente anche il comitato composto dai familiari delle vittime. GUARDA IL VIDEO DELLA DIRETTA

CAMPOBASSO. È stato fatto davvero tutto il possibile per scongiurare la morte di quasi 500 persone? Da 5 mesi il comitato vittime del Covid aspetta risposte e le aspetta dalla Procura di Campobasso chiamata a stabilire se e quali responsabilità ci sono nella gestione dell'emergenza sanitaria in Molise.

Oggi un nuovo appello a chi indaga, ma anche un momento di raccoglimento per non dimenticare le 466 persone portate via dal virus.

Alla manifestazione, che ha visto l'adesione di diversi comitati e associazioni, hanno partecipato anche i componenti del comitato 'Dignità e Verità vittime del Covid'. “Da 5 mesi – ha ribadito il presidente del sodalizio Francesco Mancini – aspettiamo risposte dalla magistratura. Ma finora, a parte l'avviso di garanzia nei confronti dell'ex commissario alla Sanità Angelo Giustini, nulla. Siamo qui per sensibilizzare la Procura affinché venga data un'accelerazione alle indagini e venga fatta chiarezza. Sappiamo che il Covid uccide ma quello che fa rabbia è il sapere che non si è fatto il 100 percento per evitare queste morti”.

La manifestazione è stata organizzata dal collettivo 'Cacciamoli'. “Più di un mese fa – ha detto il portavoce Emilio Izzo - ci siamo lasciati con la promessa che ci saremmo rivisti a breve sotto il palazzo della procura di Campobasso per capire se e come si stesse lavorando per giungere alla verità sulle cause delle tante morti per Covid in regione. Il tempo è arrivato! Dopo le indagini su Giustini e le sue dimissioni e dopo il caso "Sicilia" che noi riteniamo grave per tante similitudini con il Molise, abbiamo portato di nuovo la protesta in piazza. La prossima – ha poi annunciato – si terrà davanti alla sede della Giunta regionale il 20 maggio”.

Non è mancata la replica al Forum che ha deciso di non partecipare alla manifestazione. “Sono un laboratorio vuoto – ha detto – che oggi rappresentano solo loro stessi. La lotta è un'altra cosa”.

Assente anche l'avvocato Vincenzo Iacovino, legale del comitato vittime del Covid. “Io continuo le mie battaglie – scrive su Facebook - anche per il comitato 'verità e dignità vittime Covid'i cui componenti mi onoro di rappresentare in giudizio, come faccio da anni, in luoghi e ambiti diversi ma democraticamente e con strumenti democratici i cui risultati saranno, come sempre, poi messi a disposizione di tutti indistintamente. Una manifestazione pubblica non può essere teatro di una resa dei conti, vista la partecipazione del comitato vittime che non ha alcuna connotazione e visto che è l’unico comitato che si sta battendo legalmente su tutti fronti: sociale, penale, contabili, civile e amministrativo”.

