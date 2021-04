Regione, pronta azione contro il Mef: oltre 20 milioni (Irap) da recuperare

Il Presidente Toma sta studiando la possibilità di riottenere quanto è stato riversato sul fondo di perequazione nazionale per la Sanità ma si trattava di Irap dovuta e non erogata. La Regione è pronta a mettere in mora il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per il bilancio sarebbero sopravveniente attive senza vincolo di destinazione.

di Maurizio Cavaliere

La Regione Molise potrebbe recuperare oltre 20 milioni di euro che sarebbero da aggiungere al bilancio, come sopravvenienze attive senza vincolo di destinazione. Il Presidente Donato Toma sta valutando questa importante possibilità da alcuni giorni.

“Sono denari che fanno parte degli accertamenti Irap, quindi relativi all’evasione fiscale” ci ha detto Toma che sta studiando la questione invero piuttosto complessa. L’Irap è un’imposta regionale che, come la vecchia Imposta locale sui redditi e le altre imposte che ha sostituito, colpisce le attività produttive. Un’imposta regionale sulla quale gli accertamenti sono effettuati dallo Stato tramite l’Agenzia delle Entrate. Questi tributi invece di essere riversati alla Regione, sarebbero stati versati sulla Sanità, attraverso il fondo di perequazione nazionale, che avrebbe così subìto una pesante riduzione di oltre 20 milioni di euro (che erano presenti, ma dovevano essere indirizzati altrove).

Quindi Irap dovuta e non erogata, collegata agli accertamenti fiscali dello Stato.

Altre Regioni come la Basilicata, la Calabria e la Campania hanno provveduto in tal senso riottenendo quanto era nelle loro spettanze.

Ecco perché, spiega Toma: “Sta per partire la nostra richiesta di messa in mora del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Entro 15 giorni decideremo come muoverci, affidandoci a chi ha già studiato questa pratica” conclude il Presidente. Per la Regione Molise una iniezione di denaro importante, anche perché in parte inattesa, così come è avvenuto in Basilicata che è stata l’ultima Regione a vincere il ricorso: più di 30 milioni di euro.

