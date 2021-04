Vaccini, superate le indicazioni di Figliuolo: 2.206 dosi in un giorno. Oggi arriva Johnson & Johnson

Il siero americano, come quello di AstraZeneca, sarà somministrato in via preferenziale agli over 60

CAMPOBASSO. Vaccini Covid, il Molise supera la quota di 2mila somministrazioni al giorno indicata dal commissario straordinario all’emergenza Covid e punta a raggiungere il numero indicato dal governatore Donato Toma: 3mila dosi al giorno, 21mila a settimana.

Ieri in regione le dosi di vaccino anti covid somministrate sono state 2.206, dunque al di sopra del target di somministrazioni stabilito nelle ore scorse dal generale Figliuolo. Di queste 1.100 dosi di vaccino sono andati agli over 80; 736 agli over 70 e 988 ai soggetti vulnerabili. Numeri più ridotti per le altre categorie: personale scolastico (23), personale sanitario (20), forze armate (13), caregiver 33). Complessivamente a livello locale oggi saranno superate le 100mila dosi inoculate.

Intanto, dopo il pronunciamento dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, è attesa oggi la consegna in Molise delle prime 900 dosi del vaccino di Johson & Johnson. Il siero americano, di facile conservazione e che richiede una sola somministrazione, come per AstraZeneca, sarà utilizzato in via preferenziale per gli over 60.

Scelta dovuta ai casi di trombosi cerebrale accertati in America, tutti in persone sotto i 60 anni, con l’Ema che ha tuttavia dato il via libera all’utilizzo di questo vaccino, “perché i benefici superano i rischi”.

C.S.

