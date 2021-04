Esclusi dalla fornitura per la caccia: in ginocchio gli unici allevamenti molisani di lepri e fagiani

Un duro colpo per le due aziende faunistiche di Gambatesa e Cercemaggiore che non hanno avuto accesso alla procedura di gara indetta dall'Atc 2 di Termoli

CAMPOBASSO. Fornitura per la caccia: esclusi dalle procedure di gara gli unici due allevamenti molisani di lepri e fagiani. Un duro colpo per le due rinomate aziende faunistiche di Gambatesa e Cercemaggiore che, di fatto, non hanno avuto accesso – inspiegabilmente – alla procedura di gara indetta dall'Atc 2 di Termoli. E ora, come riportato da Primo Piano Molise, più di 1.000 lepri e circa 8mila fagiani rischiano l’abbattimento con ripercussioni devastanti per entrambe le aziende molisane.

La fornitura la realizzerà una ditta di Teramo. Alla procedura, infatti, sono state invitate quattro aziende rispettivamente di Abruzzo, Lazio, Puglia e Basilicata. Quelle molisane non solo non sono state invitate, ma nemmeno sapevano che l’Atc 2 avesse avviato le procedure di gara.

I due allevamenti si reggono sostanzialmente sulle forniture agli Ambiti territoriali molisani. Ma non perché finora siano stati privilegiati. Il regolamento faunistico raccomanda infatti l’acquisto di prodotti, laddove reperibili, allevati in Molise, per tutta una serie di comprensibili ragioni, partendo dallo stress a cui sarebbe sottoposta la selvaggina se trasportata per lunghi itinerari. Inoltre, è in vigore anche un regolamento regionale “per gli allevamenti e per la detenzione della fauna selvatica”.

Ma di fatto l'Ambito ha ignorato la presenza delle due imprese molisane, rivolgendosi altrove. Un colpo durissimo per i due allevamenti che, in questo anno reso ancora più complicato dall'emergenza Covid, non hanno ricevuto alcun contributo per i danni subiti.

I titolari di entrambe le aziende faunistiche, essenzialmente a conduzione familiare, sono disperati. Non si capacitano perché negli anni non hanno avuto mai una contestazione, ma solo complimenti per la genuinità di lepri e fagiani forniti. Eppure, in un momento così difficile, sono state penalizzate e portate al collasso da chi, invece, avrebbe dovuto sostenerle e valorizzarle.

