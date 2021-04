Coronavirus, in Molise terapie intensive occupate al 33%. Al Cardarelli 9 pazienti gravi

Il dato regionale è in linea con la media nazionale. La situazione più delicata continua ad essere quella del presidio ospedaliero di contrada Tappino, dove sono sospesi i ricoveri ordinari in pronto soccorso

CAMPOBASSO. In Molise il livello di occupazione di posti letto di terapia intensiva da parte di pazienti Covid è sceso al 33% rispetto alla dotazione complessiva di posti letto dichiarata dalla Regione, dato perfettamente in linea - secondo il rapporto settimanale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - con la media nazionale, che è ancora di tre punti sopra la soglia critica del Ministero della Salute.

La situazione più delicata si registra all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove ad oggi sono 9 i pazienti gravi assistiti su una dotazione complessiva di 12 posti letto, mentre sono 41 i pazienti attualmente ricoverati in malattie infettive.

Decisamente migliore la condizione nei reparti di area critica del Gemelli e Neuromed, che assistono 2 pazienti ciascuno, mentre il San Timoteo di Termoli già da alcuni giorni è Covid-free.

