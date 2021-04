Proroga ammortizzatori sociali in deroga: al Molise 2 milioni di euro

Saranno destinati ai lavoratori del distretto Venafro-Campochiaro-Bojano. Impegno mantenuto dal Ministero del Lavoro

ROMA-CAMPOBASSO. Ieri è stato emanato l’atteso decreto interministeriale che assegna le risorse finanziarie a tre Regioni, tra cui il Molise, che ne hanno fatto richiesta, al fine di assicurare, nelle Aree di crisi industriale complessa, la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga individuate dalle stesse Regioni per l’anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.

La notizia, riportata dal quotidiano “TuttoLavoro24”, si riferisce al contenuto del decreto del ministro del Lavoro del 23 marzo scorso, emanato di concerto con il ministro dell’Economia, che distribuisce 10 milioni di euro fra tre regioni: Molise 2.204.149,34 euro; Marche 4.242.466,47 euro; Lazio 3.498.768,00 euro.

Nel Molise l’intervento riguarda l’area di crisi complessa nel segmento Venafro-Campochiaro-Bojano.

Il decreto porta a termine un lavoro di reperimento delle risorse a copertura di prestazioni che riguardano il 2020 e avviato quando al Ministero del Lavoro c’era Nunzia Catalfo e proseguito con il ministro Andrea Orlando.

Dopo l’assegnazione le singole Regioni dovranno provvedere ad autorizzare le prestazioni. Un percorso, quello che porterà all’erogazione della cassa integrazione straordinaria e della indennità di mobilità in deroga, che prevede anche il coinvolgimento delle parti sociali per definire criteri e modalità nell’erogazione.

Dovrà essere definita in particolare la durata dei trattamenti che è comunque legata alla disponibilità delle risorse stanziate per ogni territorio e in base al numero dei lavoratori aventi diritto. L’erogazione degli ammortizzatori sociali sarà effettuata, come sempre, attraverso l’Inps.

