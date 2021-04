Carenza di personale sanitario, l’allarme di Facciolla: “Al San Timoteo stop a interventi chirurgici ordinari”

Ridotte anche le forniture di vaccini destinate al Basso Molise. il segretario regionale del Pd si scaglia contro Toma e Florenzano

TERMOLI. Nonostante il carattere temporaneo del provvedimento di trasferimento di un anestesista dal San Timoteo alla Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso (questione che ha infiammato il dibattito degli ultimi giorni, politico e non solo), permangono criticità nella gestione ordinaria delle prestazioni sanitarie presso il nosocomio termolese.

A lanciare l’allarme è il consigliere regionale del Pd Vittorino Facciolla che afferma tranchant: “Termoli e il Basso Molise scivolano ancora più a fondo nel baratro: come avevamo già ampiamente previsto la riduzione del numero degli anestesisti al San Timoteo inizia a generare i primi effetti deleteri e cioè che dalla prossima settimana si bloccheranno completamente tutti gli interventi chirurgici ordinari e quelli programmati e saranno garantite solo le urgenze”.

Ma non è tutto. Problemi sarebbero sorti anche sul fronte vaccini. “Ci giunge notizia inoltre – ancora Facciolla - che sono state ridotte del 50% le forniture e quindi le dosi di vaccini disponibili nel basso Molise e a partire dalla settimana scorsa non si vaccina più a Castelmauro (dove confluivano tutti gli utenti ultrasettantenni anche di Montefalcone e dintorni), non si vaccina più neanche a Larino e neanche a Montenero”.

Di qui l’amaro affondo: “È evidente che per Toma e Florenzano – conclude l’esponente dem - il basso Molise deve restare fanalino di coda della regione e di una sanità già fortemente compromessa”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale



isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!