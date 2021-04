Molise verso la zona gialla, Isernia in Azione: ancora troppi assembramenti inaccettabili. Appello al Prefetto

Pagina 1 di 2

E affondo nei confronti dell’amministrazione comunale. Poi l’intervento si allarga alla programmazione delle riaperture sull’intero territorio regionale: che sia prudente e coerente con la capacità vaccinale



ISERNIA. In vista del ritorno del Molise in zona gialla, dunque in prossimità delle agognate riaperture, il gruppo di Isernia in Azione, evidenziando come l’emergenza non sia ancora alle spalle, esprime preoccupazione per la gestione della situazione, specie nel capoluogo pentro.

Ed ecco l’auspicio di un ritorno prudente alla normalità e l’appello al Prefetto, non senza una stoccata all’amministrazione comunale, per un controllo capillare del territorio ai fini del rispetto delle norme anti-Covid.

“Negli ultimi due fine settimana – recita una nota stampa - si è assistito, nel centro storico, ad assembramenti inaccettabili, senza alcun riguardo e senza tener conto del sacrificio reso dall’intera popolazione regionale. Le rinunce di tanti possono essere rese vane dall’incoscienza di pochi, poiché negli ultimi giorni i contagi sono aumentati e con il ritorno alla zona gialla, previsto da lunedì 26, in mancanza di severi controlli nelle zone più frequentate della città, la situazione potrebbe essere seriamente compromessa. Preoccupazione legittima – incalza Isernia in Azione - visto che finora il sindaco è stato assente, i controlli non ci sono stati, la polizia municipale è stata definitivamente annientata e rischiamo che il contagio si diffonda ancora, minando definitivamente l’economia di una città ridotta in ginocchio. È necessario ricordare che il Sindaco è l’autorità sanitaria locale ed in questa veste, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978 e dell'articolo 117 del Decreto legislativo n. 112/1998, ha l’obbligo del controllo del territorio, con la possibilità di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica. Che l’amministrazione della città di Isernia sia inadeguata – prosegue l’affondo - non è certo una novità, abbiamo assistito in questi ultimi cinque anni a vicende di ogni genere, ma la tutela della salute dovrebbe essere un baluardo inattaccabile. Non resta che appellarci al Prefetto di Isernia, affinché possa supplire all’inefficienza dell’amministrazione comunale, sensibilizzando le forze di polizia affinché effettuino controlli serrati e capillari, impedendo nuovi assembramenti”.