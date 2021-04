Vaccini anti-Covid in Molise, somministrate 106.872 dosi

Avanza la campagna di immunizzazione. I dati diffusi dall’Azienda sanitaria regionale

CAMPOBASSO. Somministrazioni al 92,1 per cento delle dosi consegnate in Molise. Prosegue così spedita la campagna vaccinale anti-Covid.

Il report giornaliero diffuso dall’Asrem riferisce dell’immunizzazione (totale o parziale) di 106.872 persone.

Nel dettaglio, 78.428 persone hanno ricevuto il farmaco Pfitzer, 20.207 l’AstraZeneca, 8.237 quello di Moderna.

Prenotazioni aperte per la fascia 70-79 anni e ancora attive per over 80, soggetti vulnerabili, personale scolastico, sanitario, forze dell’ordine, ospiti delle Rsa e care giver.

