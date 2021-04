Covid, in Molise si torna al bar e al ristorante: ma solo all’aperto

Da domani scattano le nuove regole previste dal Decreto Riaperture. Negozi e spostamenti: ecco cosa cambia



CAMPOBASSO/ISERNIA. Il Molise da domani, 26 aprile, torna in zona gialla, con le regole previste dal Decreto Riaperture firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Ecco cosa cambia.

BAR E RISTORANTI. Da domani in zona gialla sarà possibile tornare al bar e al ristorante. Ma potranno accogliere i clienti solo i locali che hanno la disponibilità di uno spazio all’aperto. Al tavolo si potrà stare seduti al tavolo fino a un massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi. La distanza interpersonale è fissata a un metro.Non è possibile consumare al bancone.

La riapertura all’interno, ma solo per pranzo, è prevista dal primo giugno: data dalla quale i ristoranti potranno restare aperti anche al chiuso, ma non a cena: orario consentito, dalle 5 alle 18. Diversa la situazione in zona arancione e rossa, dove invece i locali restano chiusi. Possibile l’asporto di cibo e bevande fino alle 18 dai bar e fino alle 22 da enoteche, vinerie e ristoranti. Mentre è sempre consentita la consegna a domicilio di cibo e bevande.

SPOSTAMENTI. Liberi gli spostamenti tra le regioni in zona gialla. Invece quelli tra le zone rosse e arancioni saranno consentiti solo per lavoro e urgenze con autocertificazione. Gli spostamenti tra regioni arancioni e rosse per turismo sono invece consentiti con certificazione verde che attesta la vaccinazione, la guarigione, il test antigenico o molecolare effettuato nelle precedenti 48 ore.

NEGOZI. Nelle regioni gialle i negozi sono tutti aperti. I centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi, quindi anche il sabato e la domenica.

CERTIFICAZIONE 'VERDE'. La certificazione verde o pass, spiega il Corriere della Sera, è il foglio che serve per spostarsi tra regioni arancioni e rosse per turismo e deve attestare che la persona è vaccinata, oppure guarita dal Covid oppure ha effettuato un tampone antigenico o molecolare nelle 48 precedenti.

A rilasciare la certificazione, che ha validità sei mesi, è la struttura che ha effettuato il vaccino, quella che ha eseguito il test (comprese le farmacie), la struttura dove si è stati ricoverati oppure il medico di famiglia.

Il tampone per viaggiare per turismo deve essere fatto da tutti ad eccezione dei bimbi sotto i 2 anni. Si applica infatti l’articolo 51, comma 8, del Dpcm: “Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico”.

