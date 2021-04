25 aprile, 'scivolone storico' di Toma che ringrazia i soldati morocchini. Facciolla: "Furono criminali"

Un elogio alquanto inopportuno quello del governatore sui fatti storici che avvennero negli anni bui della Seconda Guerra Mondiale nel Centro-Sud Italia. Durissimo il giudizio del segretario regionale del Pd: “La libertà è un diritto non negoziabile. Toma ci copre di vergogna, chiediamo scusa alle famiglie delle vittime delle marocchinate". Bacchettata al presidente della Regione Molise anche da Emiliano Ciotti dell'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate

CAMPOBASSO. “Il presidente Toma nel suo intervento sul 25 Aprile tenta un’operazione strategica, quella di togliere alla data il valore della libertà conquistata dai partigiani per redistribuirlo a tutti coloro che in quel momento storico si trovavano a combattere sul suolo italiano ma, ancora una volta, ne combina una delle sue: annovera tra i salvatori dell’Italia anche il contingente di soldati tunisini, senegalesi e goumier, marocchini di etnia berbera inquadrati nel Corpo di spedizione francese, questi ultimi in particolare si macchiarono di crimini efferati contro gli italiani, condotto con brutalità e violenza autorizzata da chi li aveva arruolati”.

E’ quanto sostiene il segretario regionale del Partito Democratico, Vittorino Facciolla, che accusa il governatore di essere stato incappato in uno scivolone storico molto grave.

“Da tempo ormai è noto – spiega Facciolla - che dopo la battaglia sui Monti Aurunci e nella Valle del Liri, in Ciociaria, i generali concedettero 50 ore di libertà alle truppe dei goumiers e che proprio in quelle 50 ore avvennero stupri e violenze di massa sulle donne, gli uomini e i bambini di quelle zone.

A seguito delle violenze sessuali molte persone furono contagiate da malattie a trasmissione sessuale. Molte donne rimasero incinte e altrettante abortirono.

Ci furono diversi casi di suicidio tra le donne violentate e si registrarono molti casi di infanticidio dei bambini nati in seguito agli stupri così come riportano diverse testimonianze, tra queste anche quella del sindaco di Esperia (comune in provincia di Frosinone) che disse che nella sua città furono violentate 700 donne su un totale di 2.500 abitanti; alcune delle quali morirono pochi giorni dopo gli stupri”:

Da questa ricostruzione storica il segretario regionale del Partito Democratico prende spunto per accusare duramente il governatore del Molise che “non perde occasione per macchiarsi di ridicolo e per ricoprire tutti noi molisani, che lo abbiamo quale nostro rappresentante, di vergogna. Una vergogna nazionale dato che in queste ore le testate nazionali stanno ribattendo e diffondendo le parole di Toma”.

“Noi oggi – incalza il segretario e consigliere regionale del Pd - vogliamo invece ancora testardamente ricordare il sacrificio dei nostri partigiani, di quanti si opposero al regime fascista con ogni mezzo, pagando con la vita l’ideale di Libertà. E in questa circostanza ricordiamo anche tutte le donne e gli uomini vittime di violenza delle marocchinate ai quali, da molisani, vogliamo esprimere solidarietà e chiedere scusa per le parole del nostro presidente.

La libertà è un diritto non negoziabile, ed è per questo che ci auguriamo che i molisani, con ostinazione, quando potranno tornare alle urne votino per la liberazione del Molise da chi – conclude Vittorino Facciolla - appare completamente inadeguato al ruolo che ricopre”.

Sul tema oggetto di scontro ha preso posizione anche Emiliano Ciotti, in rappresentanza dell'Associaizone Nazionale Vittime delle Marocchinate, le cui dichiaraziioni sono state riportate dal quotidiano 'Il Secolo d'Italia': "Il presidente della Regione Molise, Donato Toma – sottolinea Ciotti – ha rilasciato un comunicato stampa in vista del 25 aprile, dove sono esaltate le gesta, tra gli altri, dei sodati tunisini. senegalesi e goumier marocchini di etnia berbera. "Peccato – ribadisce il presidente dell’ANVM – che i soldati coloniali francesi, e in particolare i goumier marocchini, si siano macchiati di innumerevoli casi di stupro. Violenza e ruberie, ai danni della popolazione civile italiana. Anche in territorio molisano".

