Una protesta silenziosa dopo 14 mesi di apatia e di sofferenza economica per troppe famiglie. Quasi un centinaio di esponenti dello spettacolo e della cultura molisana hanno inscenato in pieno centro a Campobasso un flash-mob simbolico nel giorno della Liberazione. FOTO E VIDEO

CAMPOBASSO. Per 5 minuti sono rimasti fermi in silenzio con gli strumenti in mano. Sullo sfondo la cornice del corso Vittorio Emanuele, colmo di cittadini che per una volta hanno assistito allo ‘spettacolo del silenzio’, quello di musicisti, ballerini, attori, poeti e altri esponenti del mondo dello spettacolo molisano che questa mattina hanno inscenato un flashmob per simboleggiare la propria volontà di rinascita, in un giorno non casuale: il 25 aprile, Festa della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo.

L’iniziativa è stata seguita dalla nostra testata con una diretta Facebook. Non si è trattato di una manifestazione di protesta ma di un segnale ben preciso dopo 14 mesi di apatia culturale e di sofferenza economica.

GUARDA IL VIDEO

Ora è il momento della rinascita, all’insegna dell’arte, come tassello fondamentale e irrinunciabile di una società libera e democratica. Da domani lentamente il mondo dello spettacolo e della cultura in generale tornerà a vivere e loro, gli artisti molisani, hanno già in cantiere idee, progetti per contribuire a ridare dignità e valore al Molise.

LE FOTO DELLA MANIFESTAZIONE



https://www.isnews.it/politica/78859-il-25-aprile-degli-artisti-molisani-il-flashmob-per-la-rinascita-dopo-il-dolore-della-pandemia.html#sigProId7828027388 View the embedded image gallery online at:

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!