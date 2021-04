Centro di Ossigenoterapia del Molise a rischio chiusura, i comitati rompono il silenzio delle istituzioni

Una sit-in di protesta contro la paventata chiusura del Centro Iperbarico si terrà il 29 aprile nel piazzale antistante il Vietri. Appello agli amministratori locali, parlamentari e associazioni: “Evitare ennesimo scippo alla nostra sanità”

LARINO. L’unico Centro Iperbarico del Molise, attivo al Vietri di Larino, rischia di chiudere a partire dal prossimo 1 luglio per carenza di personale e per responsabilità di quelle che il “Gruppo civico Art.32” e il comitato basso Molise per il Bene Comune definiscono “inefficienze programmatiche di una classe politica sorda e cieca”.

“Il raggiungimento del pensionamento di due figure professionali in servizio presso il Centro Iperbarico potrebbe sopprimere – dichiarano i due comitati - l'ennesima eccellenza pubblica di questa regione.

Il "Gruppo Civico Art. 32" ed il Comitato Basso Molise per il Bene Comune" annunciano che “sinergicamente si opporranno a questo ennesimo scippo a discapito del Vietri, del Molise e di tutto il centro sud d'Italia e indicono per il pomeriggio del 29 aprile un sit-in di protesta che avrà luogo nel piazzale antistante il Vietri; iniziativa alla quale invitano ad unirsi i sindaci, parlamentari e associazioni attive sul territorio regionale. “ La difesa del Bene Comune - concludono i comitati promotori dell’iniziativa - è un obbligo morale che bisogna assolvere con coscienza, per la nostra terra, alle nostre famiglie, al futuro dei nostri figli.”