Vaccini, i numeri delle dosi: in Molise il 92,9 per cento

Da ieri somministrati ad altre 930 persone

CAMPOBASSO. Raggiunge il 92,9 per cento delle dosi la percentuale di vaccini somministrata in Molise. Lo rende noto la Direzione regionale Asrem. In valori assoluti, ammonta a 107.802 (su 116.035 dosi consegnate) il totale delle dosi somministrate, di cui 78.897 di tipo Pfizer, 20.471 Astrazeneca, 8.434 Moderna.

Sono 930, in particolare, le dosi somministrate nelle ultime 24 ore.

