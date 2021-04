Covid: un morto e 16 nuovi casi in Molise, altri tre pazienti in ospedale

Sono 337 i tamponi processati nelle ultime ore. Campobasso è ancora il centro il più colpito



CAMPOBASSO/ISERNIA. Un morto, 16 nuovi casi, altri 3 pazienti in ospedale e 27 guariti. Questo il bilancio della situazione fotografata oggi in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. I dati sono stati, come di consueto, diffusi dall’Asrem.

Ha perso la sua battaglia contro il virus un 65enne di Termoli. Le vittime accertate dall’azienda sanitaria salgono così a 468.

Nelle ultime ore sono stati processati 337 tamponi, che hanno evidenziato 2 casi di positività a Bojano, 7 a Campobasso, 1 a Campochiaro, 1 a Cantalupo nel Sannio, 2 a Ferrazzano, 1 a Lucito, 1 a Monteroduni e 1 a Petrella Tifernina.

Altri due pazienti sono stati ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso e si registra un nuovo ingresso in Terapia Intensiva.

La buona notizia è che altre 27 persone sono risultate guarite. Pertanto il numero degli attualmente positivi risulta essere 653, 512 in provincia di Campobasso e 139 nell’Isernino.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!