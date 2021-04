Coronavirus, in via di attivazione 25 posti letto di riabilitazione al Vietri di Larino

12 infermieri e 6 operatori socio-sanitari garantiranno le prestazioni assistenziali e riabilitative per i pazienti reduci dalla malattia. Si parla anche del coordiamento di medici specialisti ma non è ancora chiara la disponibilità numerica di personale che presterà effettivamente servizio nel presidio sanitario frentano

LARINO. Il provvedimento era stato firmato dall’ex commissario ad acta Angelo Giustini, pochi giorni prima delle sue dimissioni in seguito all’inchiesta della Procura della Repubblica di Campobasso sulla gestione dell’emergenza Covid in Molise, in cui lui stesso risulta indagato per le ipotesi di reato di omissioni in atti d’ufficio e abuso d’ufficio.

Al Vietri di Larino saranno attivati a giorni i posti letto promessi e annunciati nel settore della riabilitazione post-Covid, che serviranno per quei pazienti che dovranno far fronte ai postumi della malattia.

Dovrebbero essere sulla carta complessivamente 25 i posti letto attivati in una specifica area della Casa della Salute, con il supporto di personale infermieristico e socio-sanitario: in tutto 12 infermieri e 6 operatori socio-sanitari reclutati nell’ambito nel programma per l’emergenza Covid.

La notizia giunge nel mentre è stato paventato il rischio della chiusura, a partire dal 1 luglio prossimo, del Centro Iperbarico del Molise, per carenza di personale medico-anestesista. La responsabile Pina Lallo, una dei due medici che garantiscono l’operatività del servizio, dal 1 luglio sarà posta in quiescenza e non è ancora è stato adottato alcun provvedimento per garantirne la necessaria continuità.

