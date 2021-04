Coronavirus, Agnone verso la normalità: restano solo 11 positivi

Il sindaco Saia fa il punto della situazione nella speranza che presto tutto l'Alto Molise possa tornare Covid-free per poter avviare in sicurezza la stagione turistica. GUARDA IL VIDEO

AGNONE. È stato uno dei centri molisani maggiormente colpiti dalla seconda ondata della pandemia. Ma ora, dopo mesi di paure e grandi sacrifici, anche Agnone prova a tornare alla normalità.

I numeri sono comunicati dal sindaco Daniele Saia. Al momento i positivi sono 11 e questo fa sperare che nel giro di qualche settimana la cittadina altomolisana possa tornare ad essere Covid-free.

L'auspicio del primo cittadino è di vedere i contagi azzerati al più presto in tutto l'Alto Molise, in modo da poter avviare in sicurezza la stagione turistica estiva.

