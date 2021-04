Regione, iniziata la tre giorni sul bilancio. Minoranze all'attacco: "Zero programmazione mentre il Molise muore"

Seduta odierna dedicata al Documento di economia e finanza. Il governatore Toma non parla e al momento l’unica certezza è il macigno del debito pubblico spaventoso che pende sulle teste dei cittadini molisani, mentre in regione continua il processo di spopolamento e desertificazione sociale ed economica

CAMPOBASSO. Consiglio regionale chiamato alla prova cruciale della ritardata approvazione del bilancio con una tre giorni fitti di sedute.

Si è partiti oggi con la discussione sul Documento di economia e finanza della Regione e le linee di indirizzo sulle scelte politiche dei prossimi tre anni.

In apertura di seduta non c’è stata l’attesa informativa del governatore Toma sulla disastrata situazione contabile della Regione. Al suo posto ha relazionato il presidente della commissione preposta, Andrea Di Lucente. Un elemento sottolineato dal Movimento 5Stelle, che con l’intervento introduttivo di Andrea Greco fa rilevare che nella proposta di Defr della maggioranza non c’è nessun riferimento al Next Generation Eu, il più grande Piano di investimenti nei sei assi strategici da oltre 220 miliardi che l’Italia si sta apprestando ad approvare, con fondi per lo più messi a disposizione dall’Unione Europea”.

Uno scenario desolante, nel quale l’unica certezza è rappresentata dal macigno di debiti che pende sulla testa dei molisani: 500 milioni di euro, tra cui 40 milioni di sanzioni e interessi su debiti previdenziali delle disciolte Asl.

Nel mente continua il processo di spopolamento: 4mila residenti in meno dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e una prospettiva catastrofica da qui ai prossimi venti anni perché i giovani hanno perso le speranze nelle possibilità di riscatto della loro terra e alla prima occasione utile vanno via.

E così la pandemia diventa l’appiglio per giustificare l’impossibilità di programmare e un ulteriore terreno di scontro con le minoranze che oggi, dal Movimento 5Stelle al Pd, hanno fatto rilevare carenze e paradossi di una programmazione senza visione anche in materia di turismo, come dimostra il mega progetto South Beach sul litorale di Montenero di Bisaccia, progetto che secondo la capogruppo del Pd Fanelli non è altro che un grande bluff.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!