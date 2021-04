Matrimoni ed eventi, settore in ginocchio. Operatori in piazza per la dignità del lavoro

Parrucchieri, ristoratori, addetti del wedding, fotografi e tanti altre partite Iva davanti al Consiglio regionale per chiedere di riprendere le attività con le certezze dovute: “In 14 mesi, ristori medi di 150 euro ogni 30 giorni”. LA DIRETTA VIDEO

CAMPOBASSO. Parrucchieri, ristoratori, organizzatori di eventi e banchettistica, addetti del wedding, fotografi, fiorai, negozi di bomboniere, commercianti di abiti da sposa: sono tanti, circa un centinaio, gli operatori scesi in piazza per protestare – con grande civiltà – e chiedere attenzione su un settore lasciato completamente all’abbandono, durante la pandemia.

IsNews ha seguito la loro manifestazione con una diretta Facebook. Davanti al Consiglio regionale in via IV Novembre, mentre all’interno si sta procedendo ad approvare la manovra finanziaria, i lavoratori chiedono di tornare all’opera con le certezze dovute. “Abbiamo avuto pochissimi soldi in termini di ristori, in 14 mesi. Parliamo di 150 euro al mese, è insostenibile”, questo il grido di dolore dei tanti operatori della filiera matrimoni ed eventi. Una filiera “mai menzionata e presa in considerazione per davvero dal governo centrale”.

LA DIRETTA VIDEO

“Non ci hanno dato alcun appiglio – spiega la titolare di un negozio di vestiti da sposa - Gli abiti restano negli atelier perché la date degli eventi slittano, i negozi sono ricchi di rimanenze. Se non ci sono normative sul numero delle persone e su come gestire la cerimonia non possiamo lavorare, noi lavoriamo in prospettiva, di qui a qualche mese. Ma gli eventi saltano e vengono annullati”.

“Ci avete lasciati appesi come gli abiti”, oppure “Dietro la sola gioia che voi vedete ci sono le nostre tasse”, si legge sui cartelli che reggono in mano, sconsolati, i manifestanti. Mauro Di Salvatore, decano del settore eventi e matrimoni, lo dice senza giri di parole: “Il governo nazionale non è stato capace di darci una data per la ripartenza, i nostri sono eventi che vanno programmati. Noi non abbiamo la fortuna di poter ripartire oggi come per esempio bar e ristoranti. Chiediamo sostegno economico, siamo allo stremo, sarebbe un peccato chiudere tantissime partite Iva che, col loro lavoro, regalano sogni e gioia. Non abbiamo allargato l’invito a tutti per evitare assembramenti, ma in Molise siamo 6mila aziende che lavorano nel settore wedding ed eventi”.

“Siamo fermi da un anno – spiega una parrucchiera di Campobasso - senza prospettive di data certa. Ma se chi ci governa non lo sa, noi abbiamo bisogno di programmare il nostro lavoro anche con 3-4 mesi di anticipo. E la nostra è una filiera lunghissima”.

Grande dignità, ma speranze appese a un filo. Pasquale D’Imperio, fotografo e videomaker giunto da Casacalenda, non vede un futuro roseo all’orizzonte: “Se la situazione persiste – ha dichiarato ai microfoni di isNews - dovremo trasformarci e trovare un’altra strada. Speriamo di farcela”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!