Ordine degli assistenti sociali del Molise: Angela Perella è in nuovo presidente

È stata eletta nel corso dell'ultima seduta del Consiglio



CAMPOBASSO. Angela Perella è il nuovo presidente dell'Ordine degli assistenti sociali del Molise. È stata eletta nel corso della seduta del 22 marzo del Consiglio regionale. Alla neoletta le congratulazioni del sindaco di Venafro Alfredo Ricci, del presidente dell'Ats Angelamaria Tommasone, del coordinatore dell'Ambito e di tutta l'amministrazione comunale.

“Da parte mia, del coordinatore e di tutti i colleghi dell’Ambito Sociale un forte in bocca al lupo per il tuo nuovo, favoloso e gratificante impegno – afferma Tommasone - Siamo tutti orgogliosi di te, il tuo è stato un successo meritato e sono sicura che saprai essere fedele interprete di tutti i tuoi colleghi che in te si riconoscono. È un risultato importante che, senza dubbio, è motivo di orgoglio e soddisfazione ma che ti investirà di grandi responsabilità a cui sicuramente adempirai. Estendo gli auguri a tutti i componenti del nuovo direttivo, con la certezza che affronterete le nuove sfide con forza, serietà e rinnovata energia”.

“A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città – scrive il sindaco Ricci - esprimo forte soddisfazione e i migliori auguri per l’elezione della dott.ssa Perella a Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Molise. È un risultato che dà prestigio alla nostra comunità e che ci rende fieri di una concittadina che si sta affermando sempre più nella professione, con risultati tangibili, di cui il nostro territorio ha evidenza tutti i giorni, potendo contare sulla sua collaborazione anche a livello di ambito sociale. Si tratta anche di un segnale importante per tutti quei giovani che investono con pazienza nelle proprie capacità studiando e impegnandosi e che in questo territorio possono così trovare la giusta dimensione per la propria migliore realizzazione. Alla neo Presidente Perella e all’intero Consiglio le migliori felicitazioni e un grande in bocca al lupo per il lavoro che li attende”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!