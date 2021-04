Recovery Plan, parte la medicina di prossimità: Molise 2030 in linea con Draghi

I sodalizi Molise 2030, Molise Domani La Fonte, Medici Per l’Ambiente e associazione Ex Consiglieri Regionali rinnovano la richiesta di un incontro con la commissaria Degrassi

CAMPOBASSO. “Dopo l’audizione in IV Commissione regionale, Sindaci e Associazioni plaudono alle anticipazioni del Presidente Draghi sugli interventi programmati nel Recovery Fund che è appena stato consegnato alle Camere. La sanità diventa sempre più di prossimità, più cure domiciliari e telemedicina”, scrivono i rappresentanti di Molise 2030, Molise Domani La Fonte, Medici Per l’Ambiente e associazione Ex Consiglieri Regionali in una nota stampa.

“Oltre 20 miliardi gli investimenti, 380 nuovi ospedali di comunità, 1288 Case della salute, riforma degli IRCCS, potenziamento del fascicolo sanitario, rafforzamento dell’assistenza domiciliare e una più efficace integrazione con i servizi socio-sanitari. Questi temi erano stati sollecitati nell’incontro in regione del 1 aprile dalle associazioni in indirizzo, che spronavano la Regione ad approntare un Piano Sanitario Regionale che recepisse questi orientamenti”, sottolineano. “Le altre regioni hanno già definito una road map che le porterà entro l’anno a ridefinire l’assetto sanitario regionale. L’emergenza pandemica ha evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del Servizio Sanitario di fornire servizi adeguati sul territorio”.

In conclusione aggiungono: “Entro il primo trimestre del 2022 è prevista la definizione di un Contratto istituzionale di sviluppo che vedrà il Ministero della Salute come autorità responsabile della implementazione con il coinvolgimento delle Regioni e di tutte le rappresentanze di interessi. Per questo motivo si rinnova la richiesta di incontro con il Commissario Straordinario DeGrassi e ulteriori tavoli tematici presso la Regione Molise e la neo ricostituita Conferenza del Sindaci Asrem”.

