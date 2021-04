Covid, il Molise in zona gialla con 60 comuni liberi dal virus

Zero contagi in 33 centri della provincia di Campobasso e 27 dell'Isernino. L'elenco

CAMPOBASSO/ISERNIA. Da ieri il Molise è tornato in zona gialla e intanto aumentano in regione i comuni 'Covid-free'. Al momento, secondo l'ultimo report dell'Asrem, risultano essere 60, 33 in provincia di Campobasso e 27 nell'Isernino.

L'ELENCO DEI COMUNI COVID-FREE

Provincia di Campobasso

1- Acquaviva Collecroce

2- Castelbottaccio

3- Castropignano

4- Cercepiccola

5- Civitacampomarano

6- Duronia

7- Fossalto

8- Guardiaregia

9- Lupara

10- Mafalda

11- Molise

12 – Monacilioni

13- Montelongo

14- Montemitro

15- Montorio nei Frentani

16- Morrone del Sannio

17- Oratino

18- Pietracupa

19- Portocannone

20- Provvidenti

21- Roccavivara

22- Salcito

23- San Biase

24 – San Felice del Molise

25 – San Giovanni in Galdo

26- San Giuliano del Sannio

27 – San Giuliano di Puglia

28- San Massimo

29 – Sant'Angelo Limosano

30 – Sant'Elia a Pianisi

31 – Santa Croce di Magliano

32 – Tavenna

33 – Ururi

Provincia di Isernia

1- Belmonte nel Sannio

2- Castel del Giudice

3- Carpinone

4- Castelverrino

5- Cerro al Volturno

6- Chiauci

7- Civitanova del Sannio

8- Colli a Volturno

9- Conca Casale

10- Filignano

11- Macchiagodena

12- Miranda

13- Pescolanciano

14- Pescopennataro

15- Pietrabbondante

16- Pizzone

17- Poggio Sannita

18- Pozzilli

19- Roccasicura

20- Rocchetta a Volturno

21 – San Pietro Avellana

22- Sant'Agapito

23 – Sant'Angelo del Pesco

24 – Scapoli

25 – Sessano del Molise

26 – Sesto Campano

27 - Vastogirardi

