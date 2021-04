Mutuo da 40 milioni di euro per coprire il deficit regionale. Fanelli: atto illegittimo

Il capogruppo del Pd ha presentato una pregiudiziale alla legge collegata alla manovra di bilancio. In corso la seduta per discutere e approvare il bilancio di previsione

CAMPOBASSO. Un mutuo da 40 milioni di euro per ripianare il deficit regionale, sollevata una pregiudiziale sulla legittimità dell’atto, la proposta di legge 154, collegata alla manovra di bilancio.

Un atto illegittimo, lo ha definito il capogruppo del Pd Micaela Fanelli, per la quale l’eventuale accensione di un mutuo andava fatta con legge di bilancio e non con il collegato al bilancio, allegando alla proposta il parere dei revisori dei conti e l’elenco delle opere da realizzare con il mutuo che la Regione si prepara ad accendere.

La posizione è stata espressa in apertura della seduta di oggi del Consiglio regionale, in riunione per discutere e approvare legge di stabilità e bilancio di previsione 2021/23.

“Solo l’altro giorno si è detto che i passivi sarebbero stati coperti con l’alienazione dei beni di proprietà regionale e con il recupero dell'evasione, sul bollo auto non pagato – ha detto Fanelli – chiedo di soprassedere sull’accensione del mutuo e valutare la possibilità di coprire i passivi con altri fondi della programmazione europea, anche tenendo conto che il Molise rientra nell’Obiettivo 1”.

Da qui la pregiudiziale per improcedibilità, sostenuta anche dal M5s.

C.S.

(seguono aggiornamenti)

