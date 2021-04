Il regalo di Toma ai molisani: un mutuo da 40 milioni di euro. Facciolla e Fanelli abbandonano il Consiglio

Gravi vizi di legittimità nel collegato al bilancio 2021, che contiene un nuovo mutuo sulle spalle dei molisani. I consiglieri regionali del Pd lasciano l'aula dopo la bocciatura della pregiudiziale di legittimità e si dicono certi dell’impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri

CAMPOBASSO. Un mutuo da 40 milioni nel collegato al bilancio 2021: un’azione, quella della maggioranza guidata dal presidente-commercialista Donato Toma, destinata ad essere impugnata dal Consiglio dei Ministri, a cui il Partito Democratico si appellerà dopo la bocciatura della pregiudiziale di legittimità avanzata dalla capogruppo del Pd in consiglio regionale, Micaela Fanelli. Nel primo pomeriggio in una conferenza stampa tenuta fuori da Palazzo D’Aimmo, i consiglieri regionali del Pd, Fanelli e Facciolla, hanno condannato senza appello l’ennesimo fardello da 40 milioni di euro sul disastrato bilancio regionale, destinato a pesare sulle tasche dei cittadini molisani, a fronte di una Regione sempre più inefficiente, dove i servizi essenziali vengono smantellati ma nello stesso tempo restano intatti i privilegi della classe politica.

Le motivazioni che hanno spinto il Partito Democratico a sollevare la pregiudiziale di legittimità, peraltro respinta dalla maggioranza, sono i seguenti:

“L’art. 62 del Dlgs 118 - recita l'istanza presentata dalla capogruppo del pd, Fanelli - prevede che l’autorizzazione all’indebitamento sia concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo. Nel caso di specie viceversa l’indebitamento è stabilito con “Disposizioni collegate” e non con legge di bilancio. Pertanto la proposta di subemendamento non è iscrivibile in votazione in quanto priva della forma giuridica richiesta dalla legge generale dello Stato in materia;

L’art. 8, lettera e), della legge regionale 6/2013 dispone che il Collegio dei revisori dei conti vigila sul ricorso all’indebitamento, sull’utilizzo delle risorse derivanti dal medesimo e sulla sostenibilità dei relativi costi. Tale valutazione non risulta presente agli atti e rende improcedibile ogni votazione al riguardo.

Non esiste - scrive Fanelli - l’elenco dei progetti per cui si accende il mutuo, condizione di procedibilità. Tanto andrebbe previsto nella nota integrativa allegata al bilancio, cosa che manca completamente. Manca altresì il parere dei revisori in relazione al “collegato”. Gli stesi revisori dei conti sin dal 2018 avevano evidenziato nelle proprie relazioni tale necessità: nessun nuovo mutuo stante le condizioni generali del bilancio regionale”.

In definitiva si è in presenza di un vero e proprio pasticcio che rischia di rendere illegittimo l'intero bilancio della Regione Molise. Un altro passo verso il baratro.

