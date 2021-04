In aula con la febbre. Calenda ribatte a Romagnuolo: “Si vergogni, avevo 36.8 e non ho il Covid

Il botta e risposta tra l’assessore e la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, nell’apertura pomeridiana del Consiglio regionale, convocato per approvare i documenti di bilancio

CAMPOBASSO. “Sono negativa al Covid e lo preciso a tutti voi con referto alla mano”. Queste le parole pronunciate dall’assessore regionale Filomena Calenda, che ha risposto con durezza, ma senza fare nomi, alla consigliera di Fratelli d’Italia Aida Romagnuolo. Che aveva puntato il dito sul malessere dell’assessore, entrata in Consiglio regionale con 38 di febbre e con una sindrome da raffreddamento. Sintomi sospetti, soprattutto in emergenza Covid.

L’assessore prima ha postato su Facebook la sua foto registrata dal termoscanner del Consiglio regionale, che ha accertato una temperatura di 36.8, affiancata dall'esito del risultato del tampone rapido: negativa al Coronavirus.

Poi, alla ripresa dei lavori del Consiglio si scaglia “verso certi consiglieri che con dichiarazioni ad effetto prive di ogni riscontro vanno a toccare la sfera personale, come ad esempio la salute di un individuo". Subito dopo ha aggiunto: "Sono negativa al Covid - ha aggiunto - lo preciso a tutti voi con referto alla mano".

"Non sono tenuta a specificare altro su quelle che sono le mie condizioni di salute, purtroppo momentaneamente precarie, a seguito di fattori diversi da quelli che banalmente qualcuno di voi ha immaginato e dato alla stampa creando inutili e stucchevoli allarmismi".

“Resto attonita dalle parole della collega, nessuno è venuto a dire bugie – questa la replica di Romagnuolo - Ho sentito le testuali parole dichiarate da Calenda che aveva la febbre a 38.2". Da qui lo scontro verbale, con tanto di accuse “si vergogni”. Il tutto non in fuorionda, ma nel dibattito trasmesso anche in diretta streaming, nella seduta del Consiglio regionale convocato per approvare i documenti di bilancio.

