Superbonus, la misura nel decreto Semplificazioni: l’annuncio del presidente Anci Molise

Pompilio Sciulli conferma l’impegno del Governo a inserire nel disegno di legge di Bilancio per il 2022 una proroga dell’ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021

CAMPOBASSO/ISERNIA. Nel decreto legge sulle Semplificazioni, che verrà approvato a maggio per sostenere l’attuazione del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), ci sarà anche un capitolo dedicato al Superbonus del 110% sulle ristrutturazioni. Lo ha detto il presidente dell’Anci Molise Sciulli, il quale conferma così l’impegno del Governo “a inserire nel disegno di legge di Bilancio per il 2022 una proroga dell’ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021”.

Sciulli ha inoltre aggiunto che, “già con un decreto legge a maggio, interverranno delle importanti semplificazioni per agevolare la sua effettiva fruizione”, in quanto le attuali procedure – ha ammesso – “sono complesse”, basti pensare che la documentazione attualmente necessaria per l’accesso alla misura prevede ricerche che, soprattutto negli archivi delle grandi città, richiedono dai 6 ai 12 mesi. In più, “queste pratiche – conclude - finiscono per assorbire quasi interamente il lavoro degli archivi dell’edilizia delle città, bloccando di fatto tutta l’attività ordinaria“.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!