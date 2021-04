Centro Covid, 'bordate' del sindaco di Larino ai consiglieri regionali di 5Stelle e Pd

Opposizioni a Palazzo D’Aimmo accusate dal primo cittadino di fare tatticismo politico sul destino della sanità e del nosocomio frentano

LARINO. “Come amministrazione comunale fin dall'inizio della pandemia ci siamo battuti sostenendo che bisognava decongestionare l'unico Hub regionale e puntare, per una ottimale gestione della pandemia, sul Vietri di Larino. Nel corso dei mesi passati, però, sono state compiute altre scelte, in primis dal Ministero della Salute e dalla struttura commissariale e poi dalla Regione Molise, che una semplice lettura dei fatti hanno dimostrato essere del tutto errate e prive di ogni logica”.

E’ quanto sostiene il sindaco di Larino pino Puchetti, che prende di mira in particolare le opposizioni in Consiglio regionale: su tutti Partito Democratico e Movimento 5Stelle.

“Siamo purtroppo costretti a stigmatizzare – accusa Puchetti - l’esasperato tatticismo politico al quale tutti i molisani hanno potuto assistere nel corso della penultima seduta del consiglio regionale: non si comprende infatti l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, che per un anno intero hanno sostenuto la necessità di attivare al Vietri il centro covid, ed invece di rimanere in aula a votare l'emendamento, hanno preferito abbandonare i lavori adducendo risibili giustificazioni per mezzo di frasi fatte di stampo politichese. Tutte queste dichiarazioni, ci dispiace dirlo, - aggiunge il primo cittadino frentano - sono in contrasto con il modo in cui gli otto consiglieri di minoranza hanno votato nei mesi passati e sanno soltanto di melina politica; non utilizziamo questo termine a caso visto che al momento della votazione l’assessore Calenda aveva abbandonato i lavori ed il presidente del Consiglio Micone si era astenuto, fatti questi che fanno passare da grave a gravissimo, a nostro avviso, il comportamento delle opposizioni.

Coerentemente alla nostra impostazione di lista civica slegata dai partiti ed in coerenza con le posizioni assunte dall’amministrazione comunale nei confronti di altri attori politici e non nei mesi precedenti, non possiamo esimerci, dal protestare contro quanto fatto vedere pochi giorni fa in consiglio regionale da parte di tutti i consiglieri di minoranza; fatti recenti per l’appunto ma che purtroppo proseguono in un trend che vede il Vietri di Larino costantemente penalizzato, sempre e comunque, a partire da fine anni novanta, nonostante – ha concluso Puchetti - l’alternanza degli schieramenti politici che si sono alternati alla guida della Regione Molise nel corso degli ultimi ventisei anni”.

