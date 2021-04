Fratelli d’Italia, ancora uno strappo: il partito dice una cosa, Pallante ne fa un’altra

IL CASO/ Il partito decide all’unanimità di riproporre la surroga dei consiglieri dimissionari, emendamento a firma Iorio e Romagnuolo che in assise regionale viene respinto. Ma l’assessore/capogruppo ha disertato la riunione ad hoc del coordinamento regionale e non lo ha sottoscritto, ammettendo di non condividerlo. Il divario con Di Sandro è sempre più netto. LE VIDEOINTERVISTE



CAMPOBASSO. Non passa l’emendamento alla Legge di stabilità a firma Michele Iorio e Aida Romagnuolo, che provano a riavvolgere il nastro e ripristinare l’istituto della surroga, cancellato l’anno scorso con un blitz epocale in Consiglio regionale.

Era il 21 aprile del 2020 quando l’assise di Palazzo D’Aimmo approvava, in sede di votazione del bilancio di previsione, una modifica della legge elettorale, con l’abolizione dell’istituto della surroga – i consiglieri che entrano in aula al posto degli assessori dimissionari – estromettendo dal Consiglio regionale Massimiliano Scarabeo (Forza Italia), Antonio Tedeschi (Popolari per l’Italia), Paola Matteo (Orgoglio Molise) e Nico Romagnuolo (Forza Italia).

Una mossa che blindava la maggioranza del governatore Donato Toma, sancendo il doppio ruolo di assessori e consiglieri per i componenti della sua Giunta (Vincenzo Niro, Vincenzo Cotugno, Roberto Di Baggio e Nicola Cavaliere) e riducendo, per la gioia del Movimento 5 Stelle, i costi della politica (al punto che l'emendamento decisivo, in tal senso, portava le firme di Toma e Andrea Greco).

Oggi, i due esponenti di Fratelli d’Italia Iorio e Romagnuolo hanno provato, su delega espressa del partito, a riportare in aula i surrogati, ma a costo zero: una circostanza che avrebbe comportato una riduzione degli stipendi degli attuali inquilini di Palazzo D’Aimmo per rifare posto ai 4 primi dei non eletti, motivata dalla necessità di dare maggiore rappresentanza politica al territorio e di assicurare maggiore appeal alle liste, una volta in campagna elettorale. Già, perché candidarsi in partiti dove i posti da assegnare sono praticamente blindati, senza alcuna possibilità di entrare in aula una volta nominati gli assessori, pare stia allontanando sempre più gli aspiranti consiglieri dalla politica. E qualcuno vorrebbe anticipare i tempi ed evitare di rimanere senza candidati per le Regionali, una volta giunti alle elezioni (2023, salvo scossoni).

Il punto è che – se era prevedibile che l’emendamento fosse bocciato, visto che i proponenti Iorio e Romagnuolo sono tra i firmatari della mozione di sfiducia a Toma, respinta lo scorso 24 marzo – sicuramente fa rumore il fatto che a non sottoscrivere l’emendamento sia stato l’assessore di Fratelli d’Italia, Quintino Pallante, che dunque è andato in una direzione diametralmente opposta a quella del partito in cui è stato eletto. Ma andiamo con ordine.

Pallante, intervistato stamani da isNews, ha ribadito di essere egli stesso il capogruppo in assise di Fdi, a differenza di Iorio e Romagnuolo che sulla carta figurano ancora, rispettivamente, a capo dei gruppi ‘Iorio per il Molise’ e Lega e ancora non hanno aderito al gruppo della Meloni.

“In qualità di capogruppo di Fdi – queste le parole di Pallante – non ho sottoscritto l’emendamento perché non lo condivido Si tratta di un emendamento di ripristino di uno status già oggetto di discussione e attenzione dal punto di vista giuridico, con ricorsi già respinti. Non escludo che nei prossimi giorni l’argomento possa essere comunque trattato, ma non come collegato alla Finanziaria e dunque non nei termini in cui è stato presentato dai colleghi”.

Ma la posizione di Fratelli d’Italia, del partito – e non evidentemente del gruppo – è tutt’altra, come spiegato da Iorio ai nostri microfoni.



Isnews ha potuto visionare un verbale di seduta del coordinamento regionale dello scorso 16 aprile: su 24 invitati, figuravano 5 assenti, 4 giustificati e uno ingiustificato, ovvero l’assessore Pallante. La sua sarebbe stata la quinta assenza consecutiva a tali riunioni: un comportamento censurato esplicitamente nel verbale “per la mancanza di rispetto sia nei confronti dell’organo di Partito sia di tutti i componenti dello stesso”. Il coordinatore regionale di Fdi, Filoteo Di Sandro, in seno alla riunione ha anche evidenziato “la mancanza da parte del presidente Toma di un qualsivoglia segnale di disponibilità al dialogo” nei confronti del nostro partito e nei confronti dei consiglieri Iorio e Romagnuolo. Nello specifico, il tema del ripristino della surroga è stato considerato un’iniziativa valida all’unanimità dei presenti. Anche perché – aspetto non di poco conto – con tale istituto Fdi, da subito, potrebbe esprimere altri due consiglieri (Scarabeo e Di Sandro) e diventare, cosi, il primo partito nel consesso regionale. Il verbale, per conoscenza, è stato trasmesso anche all’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fdi.

Appare dunque evidente che Pallante e Di Sandro sono assolutamente agli antipodi e che, sulle surroghe, la divergenza politica è talmente marcata tra l’assessore/capogruppo e il partito che a dirimere la controversia potrà essere solo la segreteria nazionale. Fdi, dunque, in Molise è una polveriera che potrebbe esplodere quanto prima, visto il potenziale dei personaggi coinvolti e l'avvicinarsi delle elezioni Comunali di Isernia, banco di prova non da poco per l'ex presidente della Regione Michele Iorio.

