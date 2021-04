Nel bilancio il Molise del dopo pandemia. La minoranza boccia il documento, oggi il voto

Iniziata la discussione sul previsionale 2021/23. La notte scorsa il voto sulla Legge di stabilità, con 11 voti favorevoli. Iorio e Romagnuolo, come i consiglieri del Pd, non hanno partecipato al voto

CAMPOBASSO. Il sostegno al Molise che soffre per la pandemia. E le azioni di rilancio, per sostenere il Molise del dopo pandemia.

Emergenza sanitaria ed economica centrali nel Bilancio di previsione 2021/23 all’esame del Consiglio regionale, in riunione da questa mattina dopo che in piena notte è stata approvata la Legge di stabilità, con 11 voti favorevoli, l’attuale maggioranza e 6 contrari, quella dei componenti del gruppo del M5s.

Non hanno partecipato al voto i due esponenti del Pd Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, che avevano presentato una pregiudiziale e gli esponenti di Fratelli d’Italia Michele Iorio e Aida Romagnuolo, spina nel fianco di Toma e della maggioranza.

A illustrare il bilancio il presidente della prima commissione Andrea di Lucente, subito dopo l’inizio del dibattito politico, con la bocciatura da parte dei consiglieri di opposizione, per "mancanza di visione e di programmazione".

Inevitabile il riferimento alle scelte in materia ambientale, dalla questione della transizione energetica ed ecologica, sollevata dal M5s, in relazione al piano ‘Next generation’ al mega progetto 'South Beach' a cui è tornata a far riferimento la dem Fanelli, che sull’argomento ha presentato un emendamento, che si affianca ai 4 dei Cinque stelle.

Un progetto a dir poco 'impattante’ ha detto il capogruppo del Pd, che tradisce lo spirito del piano regionale del turismo e fa a pugni col tentativo del Molise di attrarre visitatori, grazie a una vocazione ambientale che ha mostrato il successo della scorsa stagione estiva, che si punta a bissare,

Un dibattito che si annuncia lungo, tra esame degli emendamenti e voto finale, con la seduta che andrà avanti ad oltranza, per non sforare la data ultima del 30 aprile.

C.S.

(Seguono aggiornamenti)

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!