Regione, approvato il bilancio di previsione. Scontro tra Toma e Greco: “Siamo noi che governiamo”

Botta e risposta tra il governatore e il capogruppo del M5s. Il voto questa sera, al termine della tre giorni di dibattito. Iorio e Romagnuolo si sono astenuti

di CARMEN SEPEDE

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale del Molise ha approvato il Bilancio di previsione 2021/23. Il voto questa sera, al termine della tre giorni di dibattito sulle manovre di bilancio e dopo uno ‘scontro finale’ tra il governatore Donato Toma e il capogruppo del M5s Andrea Greco.

A votare a favore 11 consiglieri, la maggioranza che sostiene Toma, compreso il governatore; 8 i voti contrari, quelli dei consiglieri del M5s e del Pd; 2 gli astenuti, gli esponenti di Fratelli d’Italia Michele Iorio e Aida Romagnuolo.

“Un bilancio in squilibrio e senza idee, che riceve come non era mai avvenuto un parere negativo del collegio dei revisori dei conti - lo ha definito la capogruppo del Pd Micaela Fanelli – Le uniche due certezze che vengono proposte sono un grande buco di 41 milioni di euro e un grande debito di altri 40 milioni".

“Avete mostrato assoluta indifferenza nei confronti di un intero gruppo politico – ha rimarcato il capogruppo del M5s Andrea Greco – nessuna delle nostre 50 proposte è stata accettata, neppure quella sul trasporto degli emodializzati e dei disabili. Così come non è stato accolto il nostro appello a ridurre i costi della politica, da giugno a dicembre, riducendo anche simbolicamente, del 5 o del 10%, gli ‘stipendi’ dei consiglieri e degli assessori, mentre la gente soffre a causa della pandemia. Non c’è stato un passo verso di noi da parte della maggioranza”.

Il governatore Donato Toma prima risponde con ironia, poi perde le staffe. “Non faccia lo spiritoso, perché per fare lo spiritoso ha perso le elezioni – la sua replica a Greco – i molisani hanno scelto noi e si collabora quando le proposte sono sensate e non sono finalizzate a prendersi i meriti. Invece ogni anno sentiamo sempre le stesse proposte, almeno un po’ di fantasia”.

Insieme al bilancio sono stati approvati anche alcuni degli ordini del giorno collegati. Passati all’unanimità quelli di iniziativa del consigliere del Pd Vittorino Facciolla sull’azzeramento del debito sanitario del Molise, sulla costituzione di un comitato Valutazione Impatto Ambientale (Via) e sulla richiesta di approvazione del regolamento attuativo del Piano energetico regionale.

Il bilancio di previsione muove entrate e uscite per poco più 2 miliardi di euro, tra le attivi gli introiti che la Regione punta ad ottenere dall’alienazione di beni di proprietà dell’ente e da accertamenti relativi alla tassa automobilistica, con le entrate a libera destinazione che hanno subito un decremento, rispetto al 2020, dell’8%.

La fetta più grossa delle risorse, 682 milioni di euro, è destinata al settore sanitario, con altri 6 milioni e mezzo destinati a interventi relativi all’emergenza sanitaria da Covid-19.

“A pesare sul bilancio del 2021 e sui futuri – ha sottolineato il presidente della Prima commissione Andrea Di Lucente - è un disavanzo ingente, che al 31 dicembre 2019 era di 533 milioni di euro e nel 2020 di 505 milioni di euro. Un miglioramento importante nella quota di ripiano del debito e del disavanzo obiettivo dal piano di rientro”.

