Coronavirus, scende l’indice di contagio. In Molise Rt a 1, la regione resta Zona gialla

Il dato dal monitoraggio settimana del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. La scorsa settimana il valore era a 1.49

CAMPOBASSO. Coronavirus, scende in Molise l’indice di contagio. L’Rt è ora a 1 (C.I. 0.63-1.44), un po’ al di sopra della media italiana, a 0.85, in leggero rialzo rispetto all’0.81 della scorsa settimana. Il dato, relativo al periodo 19/25 aprile, dal monitoraggio settimanale, condotto dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità.

Un valore molto inferiore di quello della scorsa settimana, in cui l’Rt in Molise era schizzato a 1.49, il dato più alto d’Italia.

Nell’ultima settimana sono calati i casi di Coronavirus e anche l’indice di occupazione dei posti letto Covid, sia quelli di Terapia intensiva che quelli ordinari.

Con i dati in miglioramento è scontata la permanenza del Molise in Zona gialla. In attesa delle decisioni ufficiali quattro Regioni saranno in arancione (Calabria, Sicilia, Basilicata e la Sardegna, che lascia così il rosso) mentre la Valle d’Aosta è in bilico per tornare rossa, dato che ha un'incidenza che supera i 250 casi per 100 mila abitanti. La Puglia invece può sperare nella Zona gialla anche se aspetta gli ultimi dati per averne conferma.

