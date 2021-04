Coronavirus, 31 contagi in Molise. E ci sono ancora 3 morti

Dai 583 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Nove i casi nel comune di Mirabello Sannitico, dove è stato accertato un focolaio, che però dovrebbe essere familiare

CAMPOBASSO. Coronavirus, 3 morti e 31 contagi dai 583 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I decessi un uomo di 55 anni di Termoli, ricoverato in Terapia intensiva come un uomo di 74 anni di Bojano. Sempre di Bojano il 71enne ricoverato in Malattie infettive e deceduto oggi.

I contagi di oggi a Bojano (6), Campodipietra (1), Campolieto (1), Castellino del Biferno (1), Guardiaregia (3), Isernia (2), Mirabello Sannitico (9), Petrella Tifernina (1), San Polo Matese (1), Sepino (1), Termoli (5).

Dal bollettino Asrem anche 1 ricovero a Malattie infettive e 6 dimissioni. Attualmente sono 38 i malati Covid al Cardarelli, di cui 34 a Malattie infettive e 4 a Terapia intensiva e 2 al Gemelli Molise, in Rianimazione.

Con gli ultimi dati è salito a 13.273 il numero complessivo dei pazienti Covid in Molise, con 647 attualmente positivi e 2.719 persone sotto sorveglianza. I guariti complessivi sono 12.134 (oggi ne sono stati certificati 25) mentre i morti sono 478.

