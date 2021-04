Coronavirus, vaccinazione al via per la fascia 69-65 anni: ecco come prenotarsi

Da tenere a portata di mano il proprio codice fiscale e la tessera sanitaria

CAMPOBASSO. Come già anticipato, Aprirà domani 1 maggio la piattaforma vaccinale per la fascia d’età dai 69 ai 65 anni. La modalità di adesione è sempre la stessa: sul sito (https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73) verrà attivato un apposito pulsante cliccando il quale si verrà reindirizzati alla pagina per l’inserimento dei dati.

Da tenere a portata di mano il proprio codice fiscale e la tessera sanitaria. Ricordiamo che, qualora si fosse in presenza di patologie particolari, è necessario specificarle nel campo “note” così da agevolare il lavoro dei medici e del personale che effettuerà i vaccini.

Dopo aver inviato la propria adesione, verranno compilati gli elenchi e si verrà avvisati attraverso un sms nel quale sarà indicato il giorno e l’orario della somministrazione (è raccomandato attenersi all’orario indicato per evitare assembramenti nei punti vaccinali).

“Vorrei ricordare a tutti i molisani che la maggior parte delle informazioni sui vaccini sono presenti nella sezione Faq del sito – ha ricordato il consigliere delegato alla digitalizzazione, Andrea Di Lucente -. Per i casi particolari sono a disposizione numeri di telefono dedicati, ma la maggior parte delle informazioni sono già presenti sulla piattaforma, comodamente a disposizione di tutti”.

