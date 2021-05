Isernia: soste blu, nessun confronto in Consiglio comunale

La mozione del 28 dicembre scorso confinata all’ultimo punto in agenda. Formichelli, i Popolari e Fantozzi – che lascia a sorpresa il gruppo Niro – abbandonano l’aula per protesta: “Si fugge dalle discussioni più spinose”. Intanto il gruppo Iorio ‘prende possesso’ di Fratelli d’Italia: manovre chiave in vista del voto di ottobre. IL VIDEO DELLA SEDUTA

ISERNIA. Il Consiglio comunale di Isernia ‘scappa’ sui parcheggi a pagamento. Nessuna discussione sulla mozione presentata lo scorso 28 dicembre – quattro mesi fa – dai consiglieri di opposizione Gianni Fantozzi e Rita Formichelli, con cui si chiedeva al sindaco Giacomo d’Apollonio e alla sua Giunta di avviare un confronto con la società concessionaria, finalizzato ad organizzare il servizio di gestione delle soste a pagamento nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate dal Consiglio comunale e di valutare la possibilità, in accordo con la ditta, di risolvere il rapporto con la stessa allo scopo di rinnovare l’intero procedimento concessorio, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria”.

FUGA DALLE SOSTE BLU. A inizio seduta ieri – con l’assise riunita in videoconferenza – il sindaco ha infatti proposto di ritirare il sesto punto all’ordine del giorno – relativo all’acquisizione di locali nel centro cittadino di Isernia per ospitarvi il Centro per l'impiego – per ripresentarlo a bilancio approvato. Di conseguenza, ha chiesto anche di far slittare la discissione della spinosa mozione in coda agli altri argomenti, “per favorire – queste le sue parole - una discussione più ampia”. Approvata l’inversione all’ordine del giorno, i consiglieri proponenti e il gruppo dei Popolari per l’Italia, per protesta, hanno abbandonato la seduta lamentando l’impossibilità di discutere e confrontarsi. La sensazione, infatti, è che giunti al sesto e ultimo punto sarebbe venuto meno il numero legale e la mozione non sarebbe stata comunque affrontata. Fatto è che, in assenza dei proponenti, di parcheggi a pagamento comunque non si è parlato. Una brutta pagina, visto che le soste blu sono argomento che interessa da vicino la tasca di tutti i cittadini e la mozione era pendente da ben 120 giorni.

Gli altri argomenti in agenda sono stati invece tutti approvati. Vediamo di che si tratta.

CAMBI DI GRUPPO. Innanzitutto il Consiglio si è aperto con la comunicazioni del presidente Giuseppe Lombardozzi, che ha notificato come il gruppo ‘Insieme per il Molise’ sia confluito in Fratelli d’Italia, che così diventa il primo in termini numerici in assise. L’ex capogruppo Rossella Pitisci si è dimessa dal ruolo per fare spazio al neo entrato Enrico Caranci, giò a capo di Insieme per il Molise. Il gruppo Iorio, così facendo, si accasa ufficialmente nel partito della Meloni, con tutto quel che ne consegue in termini di rapporti di forza in chiave elettorale. Altro dato da non sottovalutare: Gianni Fantozzi lascia i Popolari per l’Italia e passa al gruppo Misto, preludio di altre mosse che potrebbero rivelarsi determinanti, in vista del voto. Al suo posto, il nuovo capogruppo è Vittoria Succi.

