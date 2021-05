Vaccini per la fascia 65-69: è boom di prenotazioni

A mezzogiorno quasi 2.450 persone hanno effettuato la richiesta sul sito della Regione Molise

CAMPOBASSO. È corsa alla prenotazione, in regione, per i vaccini dedicati alla fascia di popolazione rientrante nella forbice tra i 65 e i 69 anni. A mezzogiorno di oggi, come appreso da fonti interne alla Regione Molise, sono state infatti registrate quasi 2.450 richieste attraverso la piattaforma vaccinale https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it, dove è stato attivato un’apposita sezione per inserire i dati. Necessario avere a portata di mano il proprio codice fiscale e la tessera sanitaria.

In caso di patologie particolari, è necessario specificarle nel campo “note”, così da agevolare il lavoro dei medici e del personale che effettuerà i vaccini.

Dopo aver inviato la propria adesione, verranno compilati gli elenchi e si verrà avvisati attraverso un sms nel quale sarà indicato il giorno e l’orario della somministrazione (è raccomandato attenersi all’orario indicato per evitare assembramenti nei punti vaccinali).

