Vaccini, avanti tutta: 2.833 dosi oggi, percentuale al 94 per cento

In totale superate le 120mila dosi

CAMPOBASSO. Anche se è 1^ maggio, non conosce sosta la campagna di vaccinazione in Molise, con i numeri odierni superiori, seppur di poco, a quelli di 24 ore fa. Sono state infatti 2.833 le somministrazione effettuate, 9 in più di ieri, per una percentuale del 94,01 del totale delle dosi a disposizione.

Come si legge nel report giornaliero diffuso dall’Azienda sanitaria regionale, sono 89.282 le dosi inoculate del farmaco Pfitzer (2.510 oggi), 21.469 quelle del siero AstraZeneca (160 odierne) e 9.835 (163 nelle ultime 24 ore) quelle del vaccino Moderna.

Le categorie al momento interessate dalle operazioni vaccinali sono: personale scolastico (7 persone vaccinate oggi), personale sanitario (48), over 80 (416), ospiti Rsa (4), forze armate (1), soggetti vulnerabili (2.308), caregiver (24), cittadini tra i 79 e i 70 anni (144) e 25 persone appartenenti ad altre categorie.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!