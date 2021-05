Coronavirus, è tregua decessi: nessuna vittima, ma 28 contagi

Dai 454 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Nove i casi a Campobasso, ma ci sono 57 guariti in tutta la regione

CAMPOBASSO. Nessuna vittima oggi, 1^ maggio, per coronavirus in Molise. Lo si evince dal bollettino dell'Azienda sanitaria regionale, che riporta tuttavia 28 nuovi casi di Covid 19 su 454 tamponi processati, per un tasso di positività del 6 per cento circa.

I contagi di oggi a Baranello (1), Bojano (3), Bonefro (1), Campobasso (9), Campolieto (1), Castel San Vincenzo (1), Castellino del Biferno (3), Montenero di Bisaccia (1), Petrella Tifernina (1), Santa Maria del Molise (2), Termoli (2), Trivento (2) e Venafro (1).

Un nuovo ricovero presso il Cardarelli di Campobasso in Malattie infettive e Tropicali (per un paziente di Toro) e un trasferimento dallo stesso reparto a quello di Terapia Intensiva per un cittadino di Bojano. Sono invece 57 i guariti, di cui 11 a Campobasso e 15 a Bojano.

Attualmente sono 39 i malati Covid al Cardarelli, di cui 34 in Malattie infettive e 5 in Terapia intensiva; 2 invece i malati ricoverati al Gemelli Molise, in Rianimazione.

Con gli ultimi dati è salito a 13.301 il numero complessivo dei pazienti Covid in Molise, con 618 attualmente positivi e 2.724 persone in isolamento. I guariti complessivi sono 12.191 mentre i morti sono pari a 478.

