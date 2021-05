Vaccini anti-Covid, ecco le nuove date: a giugno tocca ai 40-50enni

L’incognita è legata alla consegna delle dosi. Ancora dubbi su AstraZeneca

ROMA. Continua in tutta Italia la campagna vaccinale anti-Covid e intanto se non ci saranno ulteriori intoppi legati alla consegna delle dosi, a giugno dovrebbe toccare alla fascia d’età che va dai 40 ai 50 anni.

Come riferisce il Corriere della Sera, ci sono ancora dubbi per quel che concerne la somministrazione di AstraZeneca, di cui sono attese 7 milioni di fiale in due mesi, necessarie anche per i richiami a circa 1 milione e mezzo di persone, soprattutto militari e insegnanti,

Dunque, se questa velocità di crociera dovesse essere rispettata senza pesanti riduzioni nelle forniture ci potremmo trovare di fronte all’avvio della campagna massiva a partire tra il 15 e il 20 maggio.

Si comincerà con la campagna di vaccinazione aziendale perché i lavoratori devono avere una corsia preferenziale per far ripartire il Paese. Si aggiungeranno almeno 732 punti vaccinali all’attuale rete coinvolgendo tutte le grandi aziende che hanno già contattato la struttura commissariale e le regioni, di cui una gran parte aderisce a Confindustria che ne ha stilato il programma. Alcune — le più equipaggiate — potranno persino diventare dei centri asl per vaccinare non solo i propri addetti ma anche la comunità territoriale. In quegli stessi giorni verranno vaccinati la gran parte degli over 60 rimasti e prenderà l’avvio la copertura della fascia 55-59 anni di cui molte regioni stanno aprendo in questi giorni le prenotazioni.

Le adesioni per la fascia 50-54 anni si apriranno invece realisticamente attorno al 17 maggio, segnalano alcune regioni come Veneto, Piemonte e Lombardia. Di solito lo scostamento tra prenotazione poi somministrazione è quantificabile nell’ordine di 20-25 giorni. Uno scarto temporale che permette di dare una proiezione puntuale della curva vaccinale ove non dovessero verificarsi punti di rottura, cioè consegne mancate o sospensione precauzionale di qualche vaccino. A scalare con l’età avverranno le prenotazioni successive.

A fine maggio, registrano gran parte delle regioni, si avvieranno le adesioni per la fascia 45-49 anni che quindi andrà a puntura attorno al 20 giugno.

La fascia 40-44 anni slitterà di una decina di giorni e dovrebbe essere coperta entro la prima decina di luglio.

L’immunità di gregge al 60 percento è prevista a fine luglio e all’80 percento a settembre.

