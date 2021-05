Covid in Molise, domenica senza decessi: 23 positivi e 2 trasferimenti in Terapia intensiva

I dati del bollettino aggiornato dall’Asrem sulla base di 357 tamponi refertati. Si registrano anche 33 guariti

CAMPOBASSO. Prosegue la tregua nei decessi da Covid-19 in Molise. Secondo giorno senza vittime in regione, con un bollettino che non registra ricoveri ma due trasferimenti dal reparto di Malattie infettive alla Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e le dimissioni di un paziente.

A fronte di 357 tamponi refertati dall’Asrem, si rilevano 23 casi di positività al SarsCoV2. I contagi sono emersi nei seguenti centri: Agnone 1, Belmonte del Sannio 3, Campobasso 9, Campodipietra 2, Ferrazzano 1, Fornelli 1, Guardiaregia 1, Mirabello Sannitico 1, Montaquila 2, Santa Maria del Molise 1, Toro 1.

I guariti giornalieri sono invece 33.

Ed ecco che gli attualmente positivi in regione sono 608; i soggetti in isolamento 2.715; le vittime ufficiali da inizio pandemia ad oggi 478.

Il numero complessivo dei ricoverati è 40, di cui 38 presso il nosocomio campobassano e 2 presso il Gemelli Molise.

