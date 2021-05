Vaccinazioni anti-Covid in Molise, somministrate 122.134 dosi

Lo comunica l’Asrem attraverso il bollettino giornaliero

CAMPOBASSO. Procede spedita la campagna vaccinale anti-Covid in Molise. Somministrate ad oggi 122.134 dosi, l’87,65% del totale di quelle disponibili.

Lo comunica l’Asrem, mediante il report giornaliero, che evidenzia altresì come: 90.644 persone abbiano ricevuto il siero Pfitzer, 21.471 l’AstraZeneca e 10.019 persone quello Moderna.

Oltre che per over 80, personale scolastico, personale sanitario, forze dell’ordine, caregiver, ospiti Rsa e soggetti tra i 70 e i 79 anni, le adesioni sul sito dell’azienda sanitaria regionale sono aperte anche per le persone di età compresa tra i 69 e i 65 anni.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!