Stima e gratitudine, Longano riabbraccia Amato Berardi

La Proloco, il sindaco, il Consiglio comunale e tutta la comunità salutano il ritorno a casa dell’onorevole, illustre molisano nel mondo, dopo un difficile periodo trascorso in ospedale. Sua l’idea di un deposito sanitario comunale per una comunità protetta

LONGANO. “Bentornato a casa carissimo Onorevole Amato Berardi, Bentornato alla Vita”. Questo l’ augurio della Comunità Longanese tutta, del sindaco Christian Sellecchia, del Consiglio comunale e della Proloco per una pronta guarigione.

“L’opera di fondazione di legami autentici tra l’Italia e il resto del Mondo è necessaria per la comunità Molisana - scrive la presidente della Proloco Antonella Gatta - Gli Italiani nel Mondo hanno bisogno della loro guida e Longano del sostegno dell’Onorevole Amato Berardi che negli ultimi mesi ha dovuto far fronte a durissime situazioni di salute. L’Onorevole durante la pandemia, nonostante le avverse condizioni fisiche non ha rifiutato il suo aiuto ed il suo impegno al fianco delle Fondazioni, delle comunità e delle fucine di ricerca scientifica. Con il suo lavoro instancabile ha elargito aiuti ad Ospedali ed Enti. Il suo amato paese natio, Longano non dimentica l’aiuto e la scelta, in questo momento storico, di creare un armadio comunale per dispositivi sanitari con l’obiettivo di ‘comunità protetta’ in funzione di prevenzione e miglioramento della qualità della vita di persone che abitano piccole comunità montane con popolazione sempre più anziana.

Con il finanziamento ottenuto dalla Nia-Pac (Comitato nazionale italo-americano d’azione politica) grazie all’opera dell’On. Berardi, il paese ha acquisito una visione di prevenzione primaria e secondaria in assistenza alle persone con diagnosi di patologie croniche e in sorveglianza sanitaria (direttive OMS/ 2020).

Ogni cittadino longanese ritenuto ‘sensibile’ e/o ‘avente diritto’ dal Medico competente ha avuto la possibilità di gestire in comodato d'uso gratuito un kit di triage giornaliero (misuratore della saturazione di ossigeno, pressione sanguigna, glicemia e temperatura.

“Prevenzione e formazione sono divenuti concetti di crescita e trasformazione della cittadinanza con la creazione del deposito sanitario comunale.

La comunità longanese aveva inoltre avviato corsi di formazione di primo soccorso con la Croce Rossa Italiana e organizzerà una formazione specifica per almeno dieci volontari in Bls ed uso del defibrillatore posizionato nella Piazza centrale del comune per divenire ‘paese cardioprotetto’.

Fondamentale inoltre per la prevenzione è stata la dotazione di termoscanner agli ingressi ambulatoriali e degli uffici comunali.

“L’amministrazione comunale e la Proloco - conclude la nota - si augurano di avere sempre più opportunità di sviluppo da tali collaborazioni internazionali e la comunità intera si augura presto di poter riabbracciare il suo cittadino illustre”.

Un anno e mezzo fa, per i meriti sociali, l’impegno imprenditoriale e politico, l’onorevole Amato Berardi è stato nominato dalla Regione Ambasciatore del Molise nel mondo.

