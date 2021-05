Vaccini anti-Covid, 300 inoculazioni al giorno alla Cittadella dell'Economia di Campobasso

L’ultimo dei tre centri vaccinali attivati nella città capoluogo di Regione sta funzionando senza particolari intoppi, anche grazie all’attività di vigilanza e controllo garantita dall’associazione di Protezione Civile “Guardie Ambientali Campobasso”

CAMPOBASSO. Una media di 300 somministrazioni al giorno si registrano al Centro vaccinale attivo dallo scorso mese di aprile nell’area della Cittadella dell’Economia di contrada Selva Piana a Campobasso. E’ l’ultimo dei tre punti di inoculazione del siero anti-Covid nati in città ed è stato voluto fortemente dal sindaco Roberto Gravina per dare una spinta ulteriore alle somministrazioni a beneficio dei cittadini del capoluogo e dei centri limitrofi, anche in virtù della sua posizione strategica.

A giudicare dalle impressioni raccolte tra i cittadini e dalla macchina organizzativa messa in moto dall’Asrem e dal Comune, sembra proprio che qui le cose, almeno fino ad ora, stiano andando per il meglio. Merito anche delle attività di controllo e vigilanza che da un mese sta garantendo l’Associazione di Protezione Civile “Guardie Ambientali Campobasso”, presieduta da Giuseppe Persichilli, che opera giornalmente con il supporto di quattro operatori volontari e con l’ausilio di una ambulanza.

L’unica criticità al momento si sta registrando in relazione alla somministrazione del vaccino Astrazeneca, siero che in molti rifiutano dopo le note vicende di cronaca che hanno interessato la multinazionale britannica e la confusione che si è creata sul siero anche all’interno del mondo scientifico. Ma per il resto non si segnalano altre criticità, a testimonianza che la scommessa su cui ha puntato il primo cittadino del capoluogo, è risultata finora vincente.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!