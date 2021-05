Vaccini Covid, in Molise somministrate 124.686 dosi. Percentuale all’89,47%

Solo nella giornata di oggi 2.552 somministrazioni. Il siero immunizzante più utilizzato resta Pfizer, poi AstraZeneca e Moderna

CAMPOBASSO. Coronavirus, procede in Molise la campagna vaccinale. Le dosi di vaccino finora somministrate sono arrivate a 124.686, pari all’89,47% delle dosi, in totale 139.365 dosi consegnate in regione.

Nel dettaglio si tratta di 91.920 dosi di Pfizer, 22.557 dosi di AstraZeneca e di 10.209 dosi di Moderna.

