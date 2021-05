Coronavirus, tornano a risalire i contagi: 30 nuovi casi in Molise. E c’è un morto

Il decesso quello di un uomo di Isernia. Oggi processati 849 tamponi. Il tasso di positività è al 3,5%

CAMPOBASSO. Coronavirus, c’è un morto, un uomo di 78 anni di Isernia, deceduto ieri all’ospedale Cardarelli di Campobasso. E ci sono 30 nuovi contagi, dagli 849 tamponi processati nella giornata di oggi. Casi in rialzo rispetto alla giornata di ieri e tasso di positività attualmente al 3,5%.

E’ Campobasso, con 11 nuovi contagi, il comune più colpito. Gli altri tamponi positivi a Baranello (1), Castellino del Biferno (2), Guardiaregia (1), Isernia (1), Limosano (1), Montaquila (1), Montenero di Bisaccia (1), Monteroduni (1), Petrella Tifernina (1), Roccamandolfi (1), San Martino in Pensilis (1), San Polo Matese (1), Spinete (1), Termoli (4), Venafro (1).

Nel bollettino Asrem anche un nuovo ricovero e una dimissione dall’ospedale di Campobasso. Attualmente al Cardarelli ci sono 36 malati Covid, di cui 29 in Malattie infettive e 7 in Terapia intensiva, più 2 pazienti al Gemelli Molise, in Rianimazione.

Con i casi di oggi sono arrivati a 13.358 i malati Covid in Molise dall’inizio dell’epidemia, con 563 attualmente positivi e 2.789 persone in isolamento. I guariti complessivi sono 12.302 (oggi ne sono stati certificati 47), mentre i morti sono 479.

