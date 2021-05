Sanità molisana da potenziare: sindaci a confronto con il commissario Degrassi

Al summit promosso dal comitato della conferenza dei primi cittadini hanno partecipato anche il direttore generale dell'Asrem Florenzano e la sub-commissaria Tomassella. Saia: “Strada in salita, ma con la collaborazione di tutti possiamo raggiungere importanti traguardi”

CAMPOBASSO/ISERNIA. Gestione dell'emergenza Covid e più in generale le tante criticità con cui il territorio molisano è costretto a fare i conti: questi i temi al centro della riunione del comitato della Conferenza dei sindaci con Flori Degrassi (commissaria alla Sanità della Regione Molise), Annamaria Tomasella (sub-commissaria alla Sanità e Oreste Florenzano (direttore generale Asrem).

“Durante l’incontro – ha spiegato il presidente della Conferenza dei sindaci Daniele Saia - insieme agli altri primi cittadini, abbiamo avuto modo di esprimere le criticità riscontrate nei servizi del nostro sistema sanitario, facendoci portavoce dei bisogni e delle richieste di tutti i cittadini molisani.

Si è trattato di una riunione conoscitiva in cui è stato fatto il punto sull’andamento del piano vaccinale e sul piano delle assunzioni, oltre che sulla sanità nel suo complesso.

Le due commissarie e il direttore generale si sono dimostrati disponibili all’ascolto e, pertanto, si è deciso di continuare a riproporre questi incontri nel tempo, con cadenza mensile.

La strada da fare – ha evidenziato ancora Saia - per portare l’intera regione a ottenere un sistema sanitario rapido, efficace e capillare è in salita, ma sono convinto che, collaborando insieme con tenacia e volontà nell’attuazione di idee e progetti, si possano raggiungere nuovi e agognati traguardi per il bene dei molisani. Il nostro lavoro continua”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!