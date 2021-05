Personale Ata, record di domande in Molise per le graduatorie di terza fascia: sono oltre 18mila

Aumenta il lavoro per le segreterie scolastiche, ma gli organici restano invariati



CAMPOBASSO/ISERNIA. Si è conclusa lo scorso 26 aprile la procedura per l’inserimento o l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021/2023. Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio scolastico 2021/2024 e verranno utilizzate dalle scuole statali per l’assunzione dei supplenti in sostituzione del personale assente (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico, addetto all’azienda agraria, guardarobiere, infermiere, cuoco).

A livello nazionale, nelle oltre 8.000 scuole, sono state presentate 2.178.949 domande per inserirsi in queste graduatorie.

In Molise le 52 istituzioni scolastiche hanno ricevuto 18.680 domande da valutare, 14.501 per la provincia di Campobasso e 4.179 per la provincia di Isernia. I profili di addetto all’azienda agraria (presenti nei professionali per l’agricoltura) e di guardarobiere, infermiere, cuoco (presenti solo nei Convitti) hanno visto 1.444 richieste di inserimento nelle graduatorie. Il grosso, com’era prevedibile, ha riguardato i profili di Assistente amministrativo (16.978 domande), di Collaboratore scolastico (16.675) e di Assistente tecnico (8.080).

“Nelle prossime settimane – evidenzia la Flc Cgil - le scuole si troveranno a gestire questa mole di lavoro aggiuntivo che riguarda la formulazione delle graduatorie d’istituto per ogni profilo professionale. A tale formulazione si potrà giungere soltanto dopo diversi ed impegnativi passaggi, dalla valutazione delle dichiarazioni prodotte dai singoli candidati, alla validazione del punteggio spettante a ciascuno per i titoli culturali posseduti, alla verifica della congruità delle dichiarazioni fatte e dei servizi attestati. Un lavoro delicato e di grande responsabilità, in un periodo reso ancor più impegnativo dalla pandemia.

Sarà un lavoro che andrà ad aggiungersi alla ‘normale’ amministrazione quotidiana delle segreterie scolastiche, - prosegue la nota - che già da anni sono in grave difficoltà a causa di novità procedurali e di forme di digitalizzazione che hanno di fatto modificato il profilo degli assistenti amministrativi e tecnici. Ciò non ha riscontro in una formazione adeguata, in un adeguamento retributivo, né, tantomeno, un proporzionale aumento degli organici. Le istituzioni scolastiche sono in grande sofferenza e devono sobbarcarsi un enorme lavoro anche in virtù dell’applicazione dei protocolli di sicurezza, ma l’Amministrazione continua a applicare parametri esistenti prima della pandemia e, già da tempo, non più adeguati alle criticità del contesto.

Nessun posto in più per le segreterie, niente posti in più per i collaboratori né per i tecnici di laboratorio. Mentre aumenta costantemente il lavoro, nessuna risposta viene fornita alle scuole quando chiedono organici adeguati e quando manifestano difficoltà che ormai sono quotidiana emergenza.

La Flc Cgil Molise – conclude - è vicina al personale di segreteria delle scuole della provincia, di cui conosce la grande professionalità spesso mortificata dalla perseverante politica del non aumento delle risorse.

Al fine di dare supporto ai lavoratori in collaborazione con l’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Abruzzo Molise, mercoledì 12 maggio, dalle 16.00 alle 18.00 organizzeremo un Corso di formazione relativo agli adempimenti che le scuole devono realizzare per formulare le graduatorie d'istituto terza fascia personale ATA.

Il corso, gratuito per gli iscritti a Proteo e/o alla FLC CGIL, si terrà in videoconferenza. Per iscriversi, occorre compilare IL MODULO”.

