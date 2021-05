Coronavirus, calano ancora i ricoveri: dimessi gli ultimi due pazienti dal Gemelli Molise

E’ la terza struttura ospedaliera regionale ad uscire dall’emergenza, dopo il San Timoteo di Termoli e il Neuromed di Pozzilli. In prima linea resta al momento solo il Cardarelli

CAMPOBASSO. Si registrano altri 3 pazienti dimessi oggi dai reparti Covid del Molise, di cui due dall’ospedale Gemelli Molise, che dopo tre mesi di supporto in stato di emergenza da oggi è ufficialmente Covid-Free. La struttura posta nelle vicinanze del Cardarelli è la terza in ordine di tempo ad uscire dalle ultime due ondate pandemiche, dopo il San Timoteo di Termoli e il Neuromed di Pozzilli.

In prima linea resta al momento solo il Cardarelli di Campobasso, il principale presidio ospedaliero del Molise nel quale sono ancora ricoverati 35 pazienti Covid, di cui 29 in malattie infettive e 6 nel reparto di terapia intensiva. Numeri ancora consistenti ma non certo paragonabili a quelli drammatici dei mesi di gennaio e febbraio scorsi.

