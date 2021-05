‘Più impresa’, pubblicato il bando: mutui a tasso zero e contributi per giovani agricoltori

Dal 30 aprile è già possibile inoltrare le richieste. Cavaliere: opportunità importante anche per il Molise

CAMPOBASSO. L'assessorato regionale all'Agricoltura informa che sono state estese a tutta Italia le agevolazioni per i giovani agricoltori, con mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto. Si chiama ‘Più impresa’ ed è uno nuovo strumento che finanzia sull'intero territorio nazionale le operazioni di subentro e di sviluppo di aziende a conduzione giovanile.

Ammessi investimenti fino a 1 milione e 500mila euro per lo sviluppo o il consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo.

Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell'investimento. La durata massima è stabilita in 15 anni, con un periodo di preammortamento di massimo 30 mesi.

La misura si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole, organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, amministrate e condotte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti.

"In Molise - commenta l'assessore Nicola Cavaliere - il ricambio generazionale nel settore, anche grazie al Psr, è stato avviato da tempo e siamo di fatto tra le regioni che fanno registrare i numeri e le percentuali migliori riguardo all'impegno dei giovani in agricoltura. Quindi non possiamo che accogliere positivamente - aggiunge - il varo di tale misura, che rappresenta una ulteriore forma di sostegno e incentivazione. Sopratutto - conclude - in un contento economico reso incerto dalla pandemia e con il rischio di dover fare i conti con la crisi di liquidità".

Dallo scorso 30 aprile, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, è già possibile presentare le domande. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale online di Ismea.

